(ANSA) - ROMA, 30 SET - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - mercoledì 30 settembre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è in calo a 2,111 euro al litro per la benzina e a 2,316 per il gasolio. Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,138 euro al litro per la benzina e 2,345 per il gasolio.

La decisione di Eni, Ip e Q8 di applicare un "price cap", progressivamente esteso ai propri punti vendita, sta determinando un divario consistente rispetto agli altri impianti: nei distributori interessati, il prezzo praticato è di 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio.

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