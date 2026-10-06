(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Il ministero delle Imprese e del Made in Italy rende noto che, in base agli ultimi dati rilevati dall'Osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit, in data odierna - martedì 6 ottobre 2026 - il prezzo medio dei carburanti in modalità 'self service' lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,043 euro al litro per la benzina e 2,244 per il gasolio.

Sulla rete autostradale, invece, il prezzo medio self è di 2,054 euro al litro per la benzina e 2,267 euro al litro per il gasolio. Il prezzo della benzina è in lieve discesa rispetto alla rilevazione di ieri (2,048 euro al litro), il gasolio è in aumento (ieri il prezzo era di 2,242). Alla mezzanotte è terminato lo sconto fiscale di 6,1 centesimi al litro sul gasolio effetto dell'ultimo intervento del governo in attesa di nuove misure per arginare i prezzi. (ANSA).



