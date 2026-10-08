(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "La sicurezza energetica, l'indipendenza energetica è uno dei tasselli fondamentali della sicurezza nazionale, se manca questo elemento un paese non può definirsi sicuro". Lo ha detto l'amministratore delegato di Acquirente Unico, Giuseppe Moles, aggiungendo che "oggi non sarebbe saggio fare acquisti a lungo periodo, sarebbe dannoso perché i prezzi sono molto alti. Acquirente Unico lo farà quando le condizioni economiche lo permetteranno perché dobbiamo agire a tutela e a supporto del consumatore".

Intervenendo alle Giornate dell'energia e dell'economia circolare, organizzate da Globe Italia e Wek Italia, in corso a Trevi, Moles ha aggiunto: "Non mi interessano le polemiche sulle diverse forme di energia, mi interessa che non chiudano le aziende, perché se chiude un'azienda non chiude solo un numero seriale, ma finisce una storia, si mettono in difficoltà lavoratori, famiglie. Anche la scelta del nucleare è finalizzata a mettere in sicurezza il Paese".

Moles ha poi spiegato che "i paesi non nascono ricchi - e parlo da docente di geopolitica - è il sistema paese che può renderli ricchi con la ricerca, lo sviluppo, e con l'approvvigionamento perché chi dipende da altri è più vulnerabile e in qualche misura ricattabile. Noi in quanto aziende di Stato dobbiamo dare attuazione alle politiche energetiche del governo ma abbiamo anche il dovere di farlo in modo tale da poter agevolare il consumatore". (ANSA).



