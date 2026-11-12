(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "L'andamento positivo dei risultati al 30 settembre conferma ancora una volta la solidità di Terna nel conseguire i propri obiettivi economico-finanziari e ci consente di confermare le guidance per il 2026 e la distribuzione dell'acconto sul dividendo in linea con la dividend policy del Gruppo". E' il commento di Pasqualino Monti, amministratore delegato e direttore generale di Terna sui conti dei primi nove mesi.

"Continueremo a portare avanti gli investimenti per lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale, accompagnando l'evoluzione del sistema elettrico, coerentemente con le valutazioni del Regolatore e il supporto che questo potrà offrire - spiega il manager - Siamo fortemente convinti che il rafforzamento delle infrastrutture di rete permetterà l'integrazione di nuove rinnovabili e contribuirà all'aumento della sicurezza e indipendenza energetica necessarie a sostenere la competitività e lo sviluppo del Paese", conclude Monti.

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