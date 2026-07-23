(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Per i carburanti "se la quotazione internazionale rimane quella di oggi, parliamo di un aumento di circa 5-8 centesimi nei prossimi giorni. C'è un vero e proprio ritardo tra l'aumento delle quotazioni e l'aumento del prezzo alla pompa: quando il prezzo sale, l'operatore cerca prima di proteggere i volumi; quando il prezzo poi è salito, a quel punto deve scendere e cerca di proteggere i margini, perché l'andamento è quello buono per l'automobilista". Lo ha detto Gianni Murano, presidente di Unem (Unione Energie per la Mobilità), a 24 Mattino su Radio 24. (ANSA).



