(ANSA) - ROMA, 12 NOV - Dietro ogni uovo, ogni fettina di carne e ogni formaggio che arriva sulle tavole c'è una filiera che, in 60 anni, ha cambiato scala. Secondo i dati della Fao elaborati da Livestock Data for Decisions, tra il 1961 e il 2024 la popolazione mondiale delle principali specie allevate - bovini, ovini, caprini, suini, polli, anatre e oche - è passata da 6,8 a 34,4 miliardi di capi (+404%), oltre 5 volte tanto. Lo afferma Regardia, player italiano nella circular economy.

La crescita non ha però riguardato tutte le specie allo stesso modo: oche (+944%), polli (+609%) e anatre (+559%) hanno moltiplicato i capi, le capre sono più che triplicate (+241%, da 349 milioni a 1,19 miliardi) e i suini più che raddoppiati (+137%, da 406 a 962 milioni), mentre bovini (+68%, a 1,58 miliardi) e ovini (+37%, a 1,36 miliardi) sono cresciuti più lentamente. I soli polli, con 27,7 miliardi di capi, rappresentano oltre l'80% del totale. Anche l'Italia segue in parte questa tendenza: dal 1961 al 2024 i polli sono passati da 90 a 142,5 milioni di capi (+58%) e i suini da 4,3 a 7,8 milioni (+80%), mentre i bovini vanno in controtendenza, scendendo da 9,8 a 5,8 milioni (-41%).

"Se la domanda di proteine animali continua a crescere, la sostenibilità si gioca anche in ciò che finisce nella mangiatoia: recuperare materie prime già prodotte e ancora ricche di valore nutrizionale significa ridurre la pressione sulle risorse senza rinunciare alla qualità - spiega Paolo Fabbricatore, group ceo di Regardia. - Con oltre 34 miliardi di capi da nutrire non basta produrre di più, bisogna produrre meglio, partendo da ciò che già esiste. Per questo trasformiamo pane, pasta, snack e dolciumi ancora validi dal punto di vista nutrizionale, ma non più destinati al consumo umano, in ingredienti per l'alimentazione animale". Ecco svelate dagli esperti di Regardia le 10 innovazioni chiave per un allevamento più sostenibile: mangimistica circolare da ex-prodotti alimentari e co-prodotti dell'agroindustria, proteine alternative alla soia come legumi e microalghe, nutrizione di precisione, additivi funzionali, zootecnia di precisione, biosicurezza e vaccinazione, genetica orientata a robustezza ed efficienza, benessere animale e microclima controllato, energia da reflui e scarti non recuperabili, filiere tracciate e senza deforestazione. (ANSA).



