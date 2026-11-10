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(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Si va verso la proroga di un anno del servizio a tutele graduali nell'energia. Un emendamento dei relatoti al ddl concorrenza prevede infatti che, "al fine di assicurare ai clienti domestici un passaggio graduale e consapevole al mercato libero dell'energia elettrica in una fase di persistente instabilità dei prezzi", il periodo di assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici in scadenza il 31 marzo 2027 sia prorogato al 31 marzo 2028 per tutti gli utenti domestici, compresi i vulnerabili.
"Resta ferma la facoltà di concludere in ogni momento un contratto nel mercato libero", specifica l'emendamento. (ANSA).