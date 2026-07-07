(ANSA) - MADRID, 07 LUG - Il Mediterraneo ha raggiunto a fine giugno "valori senza precedenti" per il periodo dell'anno, con temperature record fino a 2,6 gradi superiori alla norma, secondo i dati diffusi dall'Agenzia statale di meteorologia spagnola (Aemet) sui propri canali social.

"La temperatura del Mar Mediterraneo ha raggiunto valori senza precedenti per il periodo dell'anno alla fine di giugno: è arrivata a essere 2,6°C più calda del normale", segnala Aemet su X.

L'agenzia ha aggiunto che il Mare Nostrum "ha superato persino la media normale del momento dell'anno in cui il mare è più caldo, corrispondente alla seconda metà di agosto".

Secondo Aemet, il riscaldamento eccezionale del mare evidenzia una situazione anomala dall'inizio dell'estate, con temperature marine tipiche di una fase molto più avanzata della stagione. Il fenomeno si inserisce nel contesto caratterizzato in Spagna, ma nell'intero continente europeo, da intense ondate di calore e valori termici elevati sia sulla terraferma sia in mare.

L'acqua del Mediterraneo più calda della norma può contribuire ad aumentare l'evaporazione e l'umidità atmosferica, influenzando le condizioni meteorologiche estive e aggravando gli effetti delle ondate di calore nelle aree costiere, evidenzia l'agenzia di meteorologia. (ANSA).



