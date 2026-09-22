(ANSA) - ROMA, 22 SET - Alle 15.30 ora suonerà la campanella per newcleo. Il gruppo di azienda di reattori modulari avanzati e combustibile nucleare, ha annunciato in una nota di aver perfezionato l'operazione di quotazione con una raccolta lorda di 247 milioni di dollari. Il titolo inizierà a scambiare a partire da oggi sul Nasdaq Global Select Market con il simbolo Nwcl.

L'annuncio segue il completamento dell'aggregazione societaria con NewHold Investment Corp III, una special purpose acquisition company quotata in borsa. L'operazione ha attribuito a newcleo un valore pre-money di circa 2,4 miliardi di dollari.

L'attuale management team di newcleo continuerà a guidare la società risultante dall'operazione e gli attuali azionisti hanno mantenuto il 100% della propria partecipazione azionaria.

"Newcleo intende utilizzare il capitale aggiuntivo per sostenere la propria crescita globale, completare e mettere in funzione il proprio dimostratore non nucleare da 10 MWth in Italia, proseguire le interlocuzioni regolatorie e autorizzative con le autorità di sicurezza nucleare statunitensi e francesi e continuare a perseguire opportunità commerciali", si legge nel testo.

"Oggi raggiungiamo una nuova tappa fondamentale che pone newcleo nelle condizioni di avere successo nel lungo periodo.

Continueremo a portare avanti i nostri ambiziosi progetti per rendere disponibile un'energia nucleare sicura, pulita, sostenibile e competitiva, ora dall'interno del più importante mercato mondiale dei capitali per l'innovazione", ha dichiarato il ceo e co-fondatore di newcleo, Stefano Buono. (ANSA).



