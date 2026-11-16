(ANSA) - MILANO, 16 NOV - Maire ha reso noto che Nextchem, tramite la propria controllata Nextchem Usa, ha sottoscritto un accordo vincolante per l'acquisizione da Chart Industries della tecnologia di media scala Integrated pre-cooled single mixed refrigerant e delle tecnologie di processo dell'Lng su piccola scala, per un corrispettivo di 220 milioni di dollari. Chart Industries è una società interamente controllata da Baker Hughes.

L'operazione rappresenta un passo importante nella continua espansione del portafoglio di tecnologie proprietarie di Nextchem. Consentirà alla società di entrare nel mercato del licensing di processo Lng. Il corrispettivo monetario di 220 milioni di dollari sarà corrisposto al closing e finanziato tramite linee di credito dedicate concesse a Nextchem, attualmente interamente sottoscritte da Bper Banca. Il business del licensing è atteso generare un margine operativo lordo (Ebitda) di almeno 25 milioni di dollari nel 2027, con un potenziale upside derivante dal contributo della fornitura di apparecchiature e dalle potenziali sinergie di ricavo all'interno del Gruppo.

"Questa acquisizione rappresenta un passo importante nel continuo sviluppo della nostra strategia di crescita basata sulla tecnologia e porta a compimento l'ambizione, annunciata in occasione del Capital Markets Day, di espandere la nostra presenza nel mercato dell'Lng", afferma Alessandro Bernini, amministratore delegato di Maire. (ANSA).



