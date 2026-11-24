(ANSA) - PESARO, 24 NOV - A Pesaro sul San Bartolo i primi due nidi artificiali per il falco pellegrino, per contrastare il rischio che la specie protetta scompaia dal promontorio. Li ha installati sulla falesia l'Ente parco San Bartolo per contrastare il rischio che la specie protetta scompaia dal promontorio. Le due coppie che vivono stabilmente nel parco non nidificano da anni a causa del disturbo provocato da fattori esterni.

Tra le criticità indicate dall'Ente, l'avvicinamento di fotografi poco rispettosi e il passaggio di ciclisti su sentieri riservati ai pedoni, come quello che dal Tetto del Mondo scende alla spiaggia di Vallugola. Pesa anche il sorvolo dei parapendii, vietato nell'area protetta. Senza luoghi tranquilli dove deporre le uova, le ultime coppie rischiano di abbandonare il territorio o di scomparire senza discendenza.

Nei prossimi mesi saranno installati altri tre nidi per il falco pellegrino e 50 per specie migratrici protette: falco cuculo, grillaio e ghiandaia marina. L'obiettivo è favorirne la sosta e la nidificazione durante la migrazione primaverile, perché i giovani nati sul territorio tenderebbero poi a tornarvi. I 55 nidi sono finanziati dal bando "Sviluppo delle infrastrutture verdi in ambito non urbano" del programma regionale Marche del Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) 2021-2027. "Un intervento concreto per salvaguardare una delle specie simbolo del territorio", commenta il presidente dell'Ente parco, Silvano Leva. Per le altre specie di rapaci che nidificano nel parco, tra cui poiana, gheppio, astore, falco pecchiaiolo, lodolaio, non sono previsti nidi specifici, perché trovano condizioni favorevoli sui grandi alberi. "L'auspicio è che gli interventi aiutino le specie presenti e rendano il San Bartolo sempre più attrattivo anche per altri rapaci migratori - auspica l'ornitologo Guido Premuda - Se riusciremo a favorire nuove nidificazioni, avremo ottenuto un risultato importante per la conservazione della biodiversità e per il futuro del parco".

(ANSA).



