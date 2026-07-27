(ANSA) - GENOVA, 27 LUG - Ansaldo Energia e Rina firmano un accordo per sviluppare la filiera dell'energia nucleare in Italia. Supportare la crescita del settore e consentire alle imprese di intercettare le opportunità di un mercato nucleare globale in forte crescita, accompagnandole in un percorso strutturato di certificazione: è l'obiettivo dell'intesa siglata a Genova dagli amministratori delegati di Ansaldo Energia e Rina, Fabrizio Fabbri e Carlo Luzzatto.

L'iniziativa è rivolta in particolare alle aziende oggi non attive nel settore nucleare, ma con competenze industriali trasferibili, per ampliare e rafforzare la base produttiva nazionale. Il progetto prevede valutazioni preliminari, analisi degli scostamenti rispetto agli standard internazionali e percorsi di adeguamento per l'accesso al mercato nucleare.

Rina accompagnerà le imprese nel percorso di certificazione e qualificazione, mentre Ansaldo Energia metterà a disposizione la propria esperienza industriale nel settore, condividendo esigenze di mercato e favorendo iniziative di supporto finanziario ai processi di certificazione da parte delle istituzioni e degli strumenti pubblici di sostegno all'internazionalizzazione e allo sviluppo industriale.

"Rafforzare la capacità industriale del Paese è un passaggio essenziale per mettere le aziende italiane nelle condizioni di cogliere le opportunità di un mercato nucleare in forte crescita - sottolinea Fabbri -. Siamo lieti di avviare questa iniziativa insieme a un partner di primo piano come Rina, sulla scia di altre iniziative già intraprese da Ansaldo Energia, come il recente accordo con Simest, a supporto della crescita e dell'internazionalizzazione della filiera".

"La crescente attenzione verso l'energia nucleare a livello internazionale apre nuove prospettive per il tessuto industriale italiano - commenta Luzzatto -. Con questa iniziativa vogliamo accompagnare le imprese in un percorso di qualificazione che consenta loro di acquisire sempre più le competenze e i requisiti richiesti per operare in un settore caratterizzato da elevati standard normativi, tecnologici e di sicurezza". (ANSA).



