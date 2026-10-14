(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Newcleo ha inaugurato oggi Faster, il nuovo polo dell'azienda dedicato all'ingegneria e alle soluzioni tecnologiche dedicate alla fabbricazione di combustibile nucleare Mox. Il centro è situato a Chusclan, nel sud della Francia - uno dei poli principali dell'industria nucleare francese.

Analogamente al programma di sviluppo e qualifica dei reattori veloci raffreddati al piombo (Lead-cooled Fast Reactor, Lfr) avviato da newcleo presso il Centro Ricerche Enea del Brasimone in Italia, le infrastrutture installate presso Faster contribuiranno a ridurre i rischi tecnologici e industriali e a migliorare costantemente la tecnologia di newcleo per la produzione di combustibile nucleare.

Frutto di un investimento di 10 milioni di euro, Faster ospita già sette facilities operative che coprono le principali fasi del processo di fabbricazione del combustibile tra cui l'ottimizzazione del dosaggio delle polveri, l'ergonomia delle scatole a guanti (glovebox), la movimentazione delle pastiglie di combustibile, l'assemblaggio e la decontaminazione delle barrette di combustibile, l'ispezione delle pastiglie e il riempimento con elio. (ANSA).



