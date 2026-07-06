(ANSA) - MILANO, 06 LUG - I nuovi contratti per l'energia sono scesi del 38,3% nei primi 5 mesi dell'anno per effetto della fine della maggior tutela. Lo si evince dai dati contenuti nell'osservatorio di ComparaSemplice.it, che cita tra le cause il clima d'incertezza legato alla chiusura dello stretto di Hormuz. In controtendenza il cosiddetti contratti 'Dual', relativi all'offerta 'luce+gas', che sono saliti al 32,1% del totale, con una crescita dell'1,6% rispetto al 2025. Secondo il direttore finanziario di Innova Semplice.it "il mercato ha cambiato pelle". A suo dire, "lo 'switcher' (chi cambia fornitore, ndr) non è più spinto dall'obbligo, ma da una scelta consapevole". Oggi chi cambia fornitura è mediamente più anziano e la fascia più attiva è quella dai 51 ai 60 anni, pari al 23/24% del totale, seguita dagli ultrasessantenni, mentre chi ha meno di 30 anni è al di sotto dell'8%. (ANSA).



