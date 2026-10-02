(ANSA) - PARIGI, 02 OTT - Fino a 92,4 miliardi di dollari sono stati destinati alla biodiversità tra il 2023 e il 2025: è quanto emerge dal rapporto 'An Overview of Global Biodiversity.

Finance', pubblicato dall'Ocse. Lo studio rileva un aumento dei finanziamenti pubblici e privati rispetto al passato. Secondo le stime, nel triennio 2023-2025 sono stati destinati alla protezione della biodiversità a livello mondiale importi compresi tra 74,9 e 92,4 miliardi di dollari e la spesa pubblica nazionale ha rappresentato circa due terzi di tale cifra, attestandosi - secondo le stime - tra i 46,0 e i 63,5 miliardi di dollari annui. Il finanziamento pubblico internazionale, che comprende l'aiuto pubblico allo sviluppo bilaterale e multilaterale, è stato pari a una media di 16,1 miliardi di dollari, a fronte dei 12,9 miliardi provenienti da finanziamenti privati (nazionali e internazionali). I dati indicano un incremento dei finanziamenti sia pubblici sia privati. In base a serie storiche omogenee, la spesa pubblica nazionale è aumentata del 16% in 63 paesi tra il periodo 2018-2020 e quello 2023-2024.

Nello stesso arco di tempo, i finanziamenti pubblici internazionali sono cresciuti del 94%, mentre gli investimenti privati hanno registrato un incremento del 73% tra il periodo 2018-2020 e quello 2023-2025. Per invertire il calo della biodiversità, un fenomeno allarmante per il pianeta, l'Ocse invita ad agire in modo ambizioso, mettendo in campo fondi all'altezza della situazione nonché migliorare il monitoraggio dei finanziamenti al livello internazionale. Il rapporto viene pubblicato in vista della della COP17 in programma ad Erevan, in Armenia, dal 19 al 30 ottobre 2026. (ANSA).



