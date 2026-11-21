(ANSA) - ROMA, 21 NOV - "Per combattere il caldo e l'inquinamento occorre potenziare la forestazione urbana che oggi mette a disposizione appena 0,9 metri quadri per abitante, garantire una cura efficace per evitare rischi per i cittadini e favorire le esperienze di economia circolare": lo chiede Coldiretti, Consulta florovivaistica e Federforeste, in occasione della Giornata nazionale degli alberi che si festeggia oggi il 21 novembre.

"La presenza di alberi e verde rappresenta un alleato fondamentale nella lotta ai cambiamenti climatici: un albero adulto può catturare dai 100 ai 250 grammi di polveri sottili, mentre un ettaro di vegetazione è in grado di assorbire fino a 20mila chili di anidride carbonica".

E anche le associazioni ambientaliste chiedono maggior attenzione. Legambiente sul suo sito scrive: "a tredici anni dall'entrata in vigore della Legge 10/2013 ("Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani"), la gestione del verde nelle città italiane resta segnata da una profonda frammentazione e da ritardi cronici nella pianificazione, nonostante sia un'infrastruttura fondamentale di adattamento alla crisi climatica".

Il verde è quindi "Una spinta verso la sostenibilità - dice Coldiretti - che è stata purtroppo messa in discussione da una recente sentenza del Tar che ha bocciato una delibera della Regione Lombardia, presa ad esempio anche da altre regioni italiane, che consentiva il riutilizzo dei residui di potatura di alberi, oltre che di erba, sfalci e ramaglie, dall'uso come fertilizzanti dei suoli, parchi urbani compresi, alla valorizzazione energetica. (ANSA).



