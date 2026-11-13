(ANSA) - ROMA, 13 NOV - "I risultati dei primi nove mesi confermano la solidità del nostro modello industriale e il percorso di crescita sostenibile del Gruppo". Così l'amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, commenta i risultati dei primi nove mesi del gruppo.

"Il business idrico resta il principale motore di sviluppo, grazie al potenziamento delle infrastrutture e all'espansione territoriale - precisa - Proseguono inoltre gli investimenti nelle reti elettriche, sempre più resilienti e digitali e l'avanzamento, in ottica di economia circolare, di progetti ambientali strategici. Il nostro impegno resta focalizzato sulle infrastrutture essenziali, coniugando crescita, efficienza operativa e disciplina finanziaria per continuare a creare valore per i territori e per i nostri stakeholder". (ANSA).



