(ANSA) - ROMA, 19 OTT - "Il cambiamento climatico che era prima visto come una minaccia alle future generazioni sta già" avendo conseguenze economiche e finanziare. Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla Green Swan Conference Climate a Manila, sottolineando come le politiche sul clima "devono essere economicamente praticabili, socialmente sostenibili e istituzionalmente credibili". Una "eccessiva rigidità o frequenti cambiamenti possono minare il consenso pubblico e mettere a repentaglio gli investimenti". Le "nostre economie e sistemi finanziari devono essere in grado di assorbire gli schock climatici senza consentire che questi si tramutino in una più ampia crisi". (ANSA).



