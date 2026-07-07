(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Il nucleare produce esclusivamente energia elettrica, quindi stiamo discutendo di una tecnologia che può incidere su poco più di un quinto del problema energetico nazionale". Lo ha detto il fisico e premio Nobel Giorgio Parisi, in audizione in commissione Ambiente al Senato, a proposito del disegno di legge in materia di energia nucleare sostenibile.

Parisi ha osservato che "la struttura dei consumi energetici in Italia è spesso dimenticata in questo dibattito" e quindi ha spiegato che "nel 2024 i consumi finali di energia sono stati pari a circa 109 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio: il 41% destinato agli edifici, il 35% ai trasporti e il 21% all'industria" per cui "l'energia elettrica copre soltanto il 22% circa di questi consumi: tutto il resto, quasi l'80%, usa combustibili". (ANSA).



