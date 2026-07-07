(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Se non fosse una tragedia, Shakespeare avrebbe già un titolo pronto per questo disegno di legge: molto rumore per nulla". Così il fisico e premio Nobel Giorgio Parisi, in audizione in commissione Ambiente al Senato, sul disegno di legge sull'energia nucleare sostenibile.

"Lo scenario delineato dal governo - ha spiegato Parisi - prevede che il nucleare copra una decina per cento del fabbisogno elettrico, che a sua volta rappresenta circa un quinto dei consumi energetici del Paese, ovvero qualche percento del totale, un risultato francamente irrilevante sulla strada dell'eliminazione delle emissioni di Co2 nell'atmosfera".

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