(ANSA) - ROMA, 30 SET - "L'idrogeno rappresenta per l'Italia una delle soluzioni fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione con il fine ultimo di raggiungere la neutralità climatica al 2050". Lo ha rilevato il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, arrivato ad Algeri per partecipare domani alla seconda riunione Pentaministeriale sul Corridoio meridionale dell'idrogeno e incontrando il ministro dell'Energia e delle energie rinnovabili algerino, Mourad Adjal.

L'incontro, si legge in una nota del Mase, "è stata una occasione per confermare l'eccellente rapporto instaurato tra i due paesi in ambito energetico e per esplorare nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Algeria. È stata inoltre ribadita, durante il bilaterale, la possibilità di rafforzare le interconnessioni tra i due Paesi.

"L'idrogeno - ha aggiunto Pichetto Fratin dialogando con il ministro Adjal - potrà contribuire in modo importante all'aumento della sicurezza energetica dei nostri Paesi diversificando gli approvvigionamenti e riducendo la dipendenza dai combustibili fossili. Questo è anche uno dei motivi per i quali il progetto è stato inserito nel Piano Mattei promosso dal Governo italiano, che si basa su di un modello di opportunità, benefici e sviluppo condiviso". (ANSA).



