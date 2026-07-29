(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Le ultime aste del FerX transitorio, uno dei meccanismi di incentivazione delle fonti rinnovabili, "hanno fissato il prezzo del fotovoltaico a meno della metà del Pun (il prezzo unico nazionale dell'elettricità, n.d.r.), e a quasi la metà per l'eolico".

Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al question time alla Camera.

"Gli attuali e futuri meccanismi di incentivazione delle fonti di energia rinnovabili, come il FerX o il prossimo FerZ - ha proseguito Pichetto Fratin -, si pongono come meccanismi di stabilizzazione dei ricavi che apportano benefici al sistema, riducendo le Asos (gli oneri di sistema, n.d.r.), come dimostrato dalle ultime aste del Fer X transitorio, ponendo così fine agli aggravi posti dai precedenti esecutivi".

"Il governo sta lavorando per sfruttare pienamente la flessibilità di bilancio concessa dalla Commissione per investimenti in ambito energetico - ha aggiunto il ministro -, al fine di proseguire nell'attuazione di una strategia energetica integrata che persegua simultaneamente la riduzione strutturale dei prezzi dell'energia, il sostegno alla competitività delle imprese, la tutela delle famiglie, la sicurezza degli approvvigionamenti e il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale". (ANSA).



