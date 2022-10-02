(ANSA) - BRUXELLES, 30 OTT - Nella prima metà dell'anno, i prezzi medi del gas per le famiglie Ue sono scesi a 0,11 euro per kilowattora (kWh). Si tratta del prezzo medio del gas più basso registrato nell'Ue dopo il primo semestre del 2022, quando è iniziata la guerra in Ucraina. Lo certificano i dati Eurostat, osservando che si tratta di una riduzione del 10,2% rispetto al secondo semestre del 2025 e del 3,5% rispetto al primo semestre del 2025.

Considerando il diverso potere d'acquisto tra i Paesi, i prezzi del gas naturale più elevati per le famiglie sono stati osservati in Svezia (17,7 standard di potere d'acquisto per 100 kWh), Portogallo (15,0) e Paesi Bassi (13,8). In Italia si attestavano a 11,9, in Francia a 12,7 e Germania a 10,4. (ANSA).



