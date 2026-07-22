(ANSA) - BRUXELLES, 22 LUG - Nel corso della riunione del Coreper I la Commissione ha presentato agli Stati membri la revisione del sistema Ets presentata lo scorso 17 luglio.

La Presidenza irlandese di turno dell'Ue, a quanto si apprende, ha illustrato il proprio piano volto a definire un orientamento generale sulle principali proposte entro il Consiglio Envi di dicembre, al fine di rispettare la scadenza prevista dall'iniziativa "One Europe, One Market". La presidenza ha sottolineato che i tempi ristretti per il completamento dei lavori richiederanno un impegno intenso a tutti i livelli in seno al Consiglio. Gli Stati membri, nel corso della pausa estiva, elaboreranno i propri contributi. La presidenza terrà un dibattito politico sul sistema Ets in occasione del Consiglio Ambiente Ue di ottobre per provare a spianare la strada a un accordo. "Abbiamo avviato immediatamente la revisione del sistema Ets e garantiremo che le opinioni di tutti gli Stati membri siano ascoltate. Dobbiamo portare avanti questa complessa proposta con rapidità: la certezza sul sistema Ets è fondamentale per la competitività europea.

La presidenza irlandese punterà a definire un orientamento generale a dicembre, affinché l'Unione possa realizzare l'ambizioso obiettivo della tabella di marcia "Un'Europa, un mercato", ha sottolineato un portavoce della presidenza di turno. (ANSA).



