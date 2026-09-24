(ANSA) - BUENOS AIRES, 24 SET - Il progetto per l'esportazione di Lng dal giacimento patagonico di Vaca Muerta a cui partecipa anche l'italiana Eni insieme all'argentina Ypf e all'emiratina Xrg (Argentina Lng), ha ricevuto una proposta di finanziamento di 6 miliardi di dollari da parte dell'Export-Import Bank of the United States (Us Exim).

L'annuncio è stato dato a margine di un forum Usa-Argentina su catene di approvvigionamento, energia e infrastrutture tenutosi mercoledì a New York a margine dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. La proposta - riferisce una nota di Ypf - "copre il finanziamento per l'acquisizione di beni e servizi statunitensi destinati allo sviluppo delle infrastrutture e alle fasi di produzione connesse al progetto" e "l'approvazione definitiva del finanziamento è subordinata all'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'ente".

La proposta di finanziamento è parte di un pacchetto complessivo di investimenti su infrastrutture in Argentina denominato 'Corridoio Ande-Atlantico', annunciato sempre mercoledì in una nota congiunta dei governi di Donald Trump e Javier Milei.

Il progetto Argentina Lng mira in particolare a sviluppare una filiera integrata di produzione ed esportazione di gas naturale liquefatto (Gnl) e prevede la costruzione di impianti di produzione di gas a Neuquén, infrastrutture di trasporto dedicate, impianti di trattamento e due unità galleggianti di liquefazione (Flng) operative al largo della costa di Río Negro, nel Golfo di San Matías", con investimenti stimati in 51 miliardi di dollari nell'arco dell'intera durata del progetto.

L'obiettivo è quello di raggiungere una capacità di 12 milioni di tonnellate annue (Mtpa) di Lng entro il 2031 e generare esportazioni annuali per 5 miliardi. (ANSA).



