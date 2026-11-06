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(ANSA) - MILANO, 06 NOV - Prosegue l'erosione delle scorte di gas in Europa, a causa delle temperature più rigide registrate nel continente. In soli 3 giorni l'Ue perde quasi l'1%, scendendo dal 74,56 al 73,75% a 835,1 TWh. In Germania si riducono dal 61,05 al 60,25% a 149,02 TWh e in Italia dal 91 al 90,08% a 183,24 TWh, il maggior dato tra tutti i paesi europei.
Nel frattempo sulla piazza Ttf di Amsterdam il gas segna un calo del 2,96% a 88 euro al MWh. Crescono invece in Asia le quotazioni del Gnl, il gas naturale liquefatto, che salgono a 32 dollari per milione di Btu, l'unità termica britannica, vicino ai massimi dal 2022, a causa della ancor ridotta navigazione sullo stretto di Hormuz. Un valore che corrisponde a 97,24 euro al MWh. (ANSA).