(ANSA) - MILANO, 07 OTT - Quasi 4 milioni di alberi piantati dal 2025 in 180 Comuni delle 13 Città metropolitane italiane e 210 milioni di euro del Pnrr destinati al verde urbano. Si chiude a Milano, dopo 18 mesi, RiforestAzione, l'iniziativa promossa dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con il supporto di Axpo Italia e Pulsee Luce e Gas per promuovere le buone pratiche dell'investimento "Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano" della Missione 2 del Pnrr.

Partito da Roma nel marzo 2025, il tour ha fatto tappa anche a Palermo, Venezia, Napoli e Torino, coinvolgendo istituzioni, esperti e università. L'investimento interessa complessivamente 13 Città metropolitane e, dopo aver superato i target previsti nelle prime fasi, punta ora al trapianto nella destinazione finale di almeno 3 milioni e mezzo di alberi e arbusti.

"RiforestAzione è la prova tangibile di come le risorse del Pnrr possano tradursi in interventi capaci di incidere sulla qualità dei nostri territori e sulla vita delle comunità", ha spiegato Salvatore Corroppolo, direttore Divisione I dell'Unità di Missione Pnrr, sottolineando che forestazione urbana e periurbana aiutano le città ad affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici.

A Milano è stata presentata anche la nuova rilevazione del Pulsee Luce e Gas Index, realizzata con NielsenIQ: il 41% dei cittadini sa che nella propria città è stato avviato o programmato un intervento sul verde, più del doppio rispetto al 20% del 2025. Il 90% ritiene inoltre che il verde contribuisca alla qualità della vita e l'86% chiede di aumentarne gli spazi.

"I dati ci restituiscono una crescente consapevolezza da parte dei cittadini sul valore del patrimonio verde", ha osservato Fabrizio Penna, direttore generale di Ispra, per il quale è importante anche il coinvolgimento delle nuove generazioni. "Oggi disponiamo di una fotografia aggiornata che mostra quanto sia cresciuta la conoscenza degli interventi sul verde", ha aggiunto Alicia Lubrani, ceo di Pulsee Luce e Gas e cmo di Axpo Italia. Nella Città metropolitana di Milano gli interventi coinvolgono 19 Comuni e 62.518 piante. Nel solo capoluogo, ha ricordato l'assessora comunale all'Ambiente e Verde Elena Grandi, "attraverso risorse Pnrr abbiamo riforestato oltre 4 ettari con circa 4 mila piante tra alberi forestali e arbusti. Interventi che permettono di tutelare la biodiversità, contribuire alla regolazione del microclima urbano e recuperare suolo permeabile sottraendolo alla cementificazione". (ANSA).



