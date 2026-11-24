(ANSA) - MILANO, 24 NOV - Non esiste una ricetta unica per aiutare i boschi ad affrontare la siccità, lo stesso intervento forestale produce effetti diversi secondo il clima e la struttura del bosco. Ridurre la competizione per l'acqua aiuta gli alberi dove crescono molto vicini tra loro, conservare una copertura sufficiente è invece decisivo dove il caldo e l'esposizione al sole aumentano lo stress idrico.

È quanto emerge dal secondo anno di #RigeneraBoschi, il progetto di Sorgenia coordinato dal professor Giorgio Vacchiano dell'università di Milano.

Avviato nel settembre 2024, il progetto utilizza i Tree Talker per misurare in tempo reale con tecnologia IoT i parametri vitali degli alberi: l'accrescimento del diametro, il flusso linfatico, l'attività fotosintetica della chioma e la sua stabilità meccanica. In ciascun sito i sensori sono distribuiti in due aree a confronto: una foresta a libera evoluzione e una gestita con interventi selvicolturali sostenibili.

Lo studio è partito in sei boschi: Parco Nord Milano (Lombardia), Bosco di Forlì-Bertinoro (Emilia-Romagna), Unione dei Comuni montana Colline Metallifere (Toscana), Parco naturale regionale Bosco Incoronata (Puglia) e Parco nazionale del Pollino, tra Calabria e Basilicata. In circa due anni, la ricerca ha raccolto fino a 15mila ore di monitoraggio per ciascuna area.

La rete di monitoraggio si amplia ora con l'ingresso del bosco di Soriano nel Cimino nel Lazio e quello di Ucria in Sicilia, individuati con il contributo di Pefc Italia, che portano a otto le regioni coinvolte e permettono di estendere lo studio anche al castagno. (ANSA).



