(ANSA) - ROMA, 26 NOV - È stato firmato dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, il decreto che approva le regole per il nuovo mercato dei contratti a lungo termine di energia da fonti rinnovabili, denominato Mppa. Lo rende noto il Mase precisando che la nuova piattaforma, realizzata dal Gme, permetterà a produttori e acquirenti di stipulare contratti per la fornitura di energia rinnovabile della durata di almeno cinque anni. Per questi accordi sarà possibile contare anche sull'intervento del Gse come garante di ultima istanza, a tutela delle parti coinvolte.

"Con questo decreto compiamo un passo importante per lo sviluppo dei contratti a lungo termine per l'energia rinnovabile in Italia - dichiara Pichetto - Vogliamo creare condizioni più favorevoli per gli investimenti, dare maggiore sicurezza agli operatori e offrire alle imprese e ai consumatori nuove opportunità per acquistare energia pulita a prezzi più stabili e prevedibili".

Il decreto dà attuazione a una riforma prevista dal Pnrr, nell'ambito del capitolo RePowerEu, con l'obiettivo di rendere più semplice e sicuro stipulare contratti di lungo periodo, riducendo i rischi economici e gli ostacoli che finora ne hanno limitato la diffusione, spiega il Mase.

La nuova misura, precisa il Mase, punta quindi a favorire una maggiore diffusione dei contratti di fornitura di energia rinnovabile nel lungo periodo, sostenendo gli investimenti e rendendo il mercato più stabile e competitivo. Nei prossimi giorni saranno pubblicate le regole operative del Gse, che definiranno i requisiti per partecipare al nuovo mercato e le modalità di funzionamento del servizio di garanzia. (ANSA).



