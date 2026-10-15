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(ANSA) - ROMA, 15 OTT - Riscaldare casa il prossimo inverno potrebbe costare il 26% in più rispetto all'inverno passato, a causa dell'aumento delle tariffe del gas. E' la stima che fa Facile.it, in base alle attuali tariffe del mercato libero a prezzo bloccato.
Nonostante temperature ancora miti, da oggi in molte città italiane si possono riaccendere i termosifoni. Per riscaldare casa, il costo medio il prossimo inverno potrebbe arrivare a 1.016 euro, ovvero il 26% in più rispetto allo scorso anno.
(ANSA).