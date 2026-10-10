(ANSA) - PROCIDA, 10 OTT - Dopo quasi sette anni la Riserva Naturale Statale dell'isola di Vivara ha una nuova convenzione con il ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica.

L'accordo, sottoscritto ieri, definisce il quadro istituzionale, organizzativo e gestionale dell'area protetta, ponendo fine a una situazione di incertezza amministrativa che si protraeva dal 2019. Il decreto ministeriale del dicembre di quell'anno prevedeva infatti la stipula della convenzione entro sessanta giorni, termine rimasto disatteso. La nuova intesa, della durata di cinque anni e rinnovabile per un ulteriore quinquennio, conferma il Comitato di gestione quale soggetto responsabile della riserva, precisandone ruoli, funzioni e competenze. Vengono inoltre disciplinate le attività di tutela ambientale, ricerca scientifica, educazione ambientale, valorizzazione del patrimonio naturalistico e fruizione pubblica regolamentata. La convenzione costituisce anche la base per il completamento del riordino amministrativo e regolamentare della riserva, con l'obiettivo di garantirne una gestione più organica. "Finalmente la Riserva dispone del quadro istituzionale e gestionale che attendeva da anni", ha dichiarato la presidente del Comitato di gestione, Rosalia Santoro. Tra gli obiettivi indicati figura anche il rafforzamento della collaborazione con la Regione Campania e con il Comune di Procida, in particolare per gli aspetti legati alla tutela, alla sicurezza e alla fruizione dell'area protetta (ANSA).



