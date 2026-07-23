(ANSA) - MILANO, 23 LUG - Saipem ha completato con successo la campagna offshore per l'installazione della piattaforma di produzione del progetto Neptun Deep Gas Development nelle acque rumene del Mar Nero, raggiungendo una milestone fondamentale nello sviluppo del più grande progetto di gas naturale offshore attualmente in corso nell'Unione Europea.

Sviluppato congiuntamente da Omv Petrom e Romgaz, Neptun Deep contribuirà a rafforzare la sicurezza energetica e la diversificazione delle fonti di approvvigionamento dell'Europa attraverso lo sfruttamento delle risorse di gas naturale nel settore rumeno del Mar Nero. La campagna di installazione è stata eseguita dalla Saipem 7000, una delle più grandi navi gru al mondo. Le operazioni hanno riguardato l'installazione del jacket, una struttura alta circa 135 metri e del peso superiore a 7.500 tonnellate, costruita presso il cantiere Saipem Offshore Construction di Arbatax, in Sardegna. Dopo essere stato trasportato nel Mar Nero, il jacket è stato sollevato, posizionato e ancorato al fondale marino mediante otto pali in acciaio. L'operazione è stata completata con l'installazione del topside della piattaforma del peso di circa 9.000 tonnellate.

Una volta operativa, la piattaforma - interamente automatizzata e controllata da remoto - immetterà il gas trattato nei 160 chilometri di condotta posata dai mezzi navali della flotta Saipem, il Castorone per la posa in acque profonde, e il Castoro 10 per la posa vicino alla riva.

Il completamento della campagna di installazione offshore della piattaforma rappresenta un passaggio decisivo verso l'entrata in produzione del progetto Neptun Deep e conferma la capacità di Saipem di realizzare infrastrutture energetiche offshore complesse. (ANSA).



