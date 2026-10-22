(ANSA) - MILANO, 22 OTT - Saipem e Modern Drilling Company (Mdc), tra i principali contractor del drilling in Egitto e nella regione Middle East and North Africa, hanno firmato un memorandum of understanding per esplorare nuove opportunità di collaborazione nella perforazione offshore, a partire dal mercato egiziano e con possibili sviluppi in altri Paesi di comune interesse.

L'intesa apre la strada a una cooperazione strategica non esclusiva per intercettare e sviluppare nuove iniziative commerciali nei servizi di perforazione offshore. Le due società individueranno la formula più efficace per ciascuna opportunità, valutando anche joint venture, consorzi o accordi dedicati a singoli progetti. A guidare lo sviluppo della collaborazione sarà un comitato di coordinamento incaricato di monitorare il mercato, selezionare i progetti di interesse reciproco e definire le prossime tappe del Memorandum. Il perimetro dell'accordo potrà estendersi alla condivisione di competenze ed esperienze, al supporto nell'esecuzione dei progetti, all'asset management e alla formazione.

Con questa intesa, Saipem consolida il proprio posizionamento in un mercato strategico come l'Egitto e punta su nuove sinergie industriali per cogliere le opportunità di crescita nel settore energetico offshore. (ANSA).



