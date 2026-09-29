(ANSA) - MILANO, 29 SET - Saipem si è aggiudicata un contratto per servizi di ingegneria da Profertil nell'ambito del progetto di ampliamento del proprio complesso di produzione di fertilizzanti in Argentina, un'iniziativa strategica finalizzata ad aumentare la capacità produttiva nazionale di urea e a sostenere la filiera agricola del Paese.

Il progetto prevede lo sviluppo di un nuovo impianto di urea con una capacità produttiva pari a 4.450 tonnellate al giorno, contribuendo a soddisfare la crescente domanda di fertilizzanti in Argentina e nel più ampio mercato della regione. Le attività saranno eseguite da Saipem in partnership con Techint Engineering & Construction, valorizzando le competenze complementari delle due società. L'iniziativa integrerà la tecnologia di produzione di ammoniaca di Topsoe, la tecnologia proprietaria di Saipem per la produzione di urea e la tecnologia di granulazione di Thyssenkrupp Uhde.

Lo scopo del lavoro di Saipem comprende la fornitura di servizi tecnici, la predisposizione dei pacchetti di progettazione dei licenzianti (Licensors' Design Packages) e l'elaborazione di una proposta strutturata per le successive fasi di sviluppo del progetto. La durata prevista del contratto è di 11 mesi. (ANSA).



