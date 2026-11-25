(ANSA) - MILANO, 25 NOV - Saipem si aggiudica due contratti con Aramco in Arabia Saudita per un valore di 650 milioni di dollari (594,3 milioni di euro). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che sono previsti interventi in acque profonde (offshore), nell'ambito dell'accordo di lungo termine attualmente in corso con Aramco. Il valore indicativo dei contratti comprende attività di ingegneria, approvvigionamento, costruzione e installazione, oltre agli interventi relativi a condotte e cavi elettrici.

Per gli interventi al largo della costa Saipem utilizzerà le proprie navi da costruzione attualmente impiegate nella regione, mentre le attività di fabbricazione saranno eseguite presso il cantiere di fabbricazione di Saipem in Arabia Saudita da Saipem Taqa Al-Rushaid Fabricators. (ANSA).



