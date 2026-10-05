(ANSA) - ROMA, 05 OTT - Scade a mezzanotte l'ultimo sconto fiscale sui carburanti, deciso dal governo il 16 settembre scorso. Da domani, martedì 6 ottobre, come annunciato dalla premier Giorgia Meloni, scatterà il meccanismo delle accise mobili, cioè lo sconto sulle accise finanziato con l'extragettito Iva dovuto all'aumento del prezzo del greggio nel mese precedente.

E' atteso nel pomeriggio un decreto congiunto dei ministeri dell'Economia e dell'Ambiente e della sicurezza energetica, che faccia partire il meccanismo. Il decreto indicherà i carburanti interessati dallo sconto fiscale, l'ammontare dello sconto e il periodo di applicazione.

L'ultimo sconto fiscale sui carburanti era stato deciso dal Consiglio dei ministri il 16 settembre scorso, con un decreto legge. Prevedeva una riduzione complessiva di accise e Iva sul gasolio di 12,2 centesimi al litro dal 18 al 25 sttembre compreso, e di 6,1 centesimi dal 26 settembre al 5 ottobre compreso. Il provvedimento era stato finanziato con tagli ai ministeri. Il Cdm aveva anche eliminato il bollo auto dal 2027 per il primo veicolo di proprietà.

Le accise mobili sono un meccanismo che si autofinanzia e non va a toccare il bilancio dello stato. Il governo ha deciso di ricorrervi perché non è più sostenibile impegnare altri fondi pubblici per il calmiere. Le accise mobili tuttavia garantiscono sconti minori per i consumatori rispetto a misure finanziate in altro modo (tagli a ministeri e a fondi di sviluppo, anticipi fiscali a società eneregtiche).

Il governo settimane fa aveva annunciato di voler abbandonare gli sconti generalizzati sui carburanti (che favoriscono i più ricchi che consumano di più) e passare a misure mirate per le categorie più esposte (i meno abbienti e gli autostrasportatori). Su queste misure mirate però al momento non è stato trovato un accordo politico. (ANSA).



