(ANSA) - ROMA, 07 LUG - Scende il prezzo dell'elettricità.

Nella settimana da lunedì 29 giugno a domenica 5 luglio il Gme ha registrato un prezzo medio dell'energia elettrica (Pun Index Gme) pari a 134,85 euro a Mwh rispetto ai 144,67 euro/Mwh della settimana prima. I volumi di energia elettrica scambiati direttamente nella borsa del Gestore dei mercati energetici sono risultati pari a 5,7 milioni di Mwh, con la liquidità all'85,6%.

I prezzi medi si sono attestati tra 130,04 euro/Mwh della Sardegna e 135,22 euro/Mwh di Nord e Centro Nord. (ANSA).



