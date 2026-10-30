(ANSA) - ROMA, 30 OTT - "La sicurezza energetica non nasce quando arriva l'emergenza. L'emergenza, semmai, ne saggia il livello. Si costruisce molti anni prima". Così l'amministratore delegato di Snam, Agostino Scornajenchi, in occasione della celebrazione degli 85 anni della società all'Auditorium a Roma.

"Il gas continua a rappresentare l'ultima linea di difesa del sistema energetico, la risorsa che garantisce sicurezza e flessibilità quando le altre fonti non sono disponibili".

"La sovranità energetica - ha rilevato Scornajenchi - non è il privilegio di chi ha le risorse, è la responsabilità di chi ha una strategia". "La vera sfida è costruire un sistema nel quale fonti, infrastrutture e tecnologie differenti possano integrarsi, garantendo contemporaneamente sicurezza, sostenibilità e competitività" ha affermato. (ANSA).



