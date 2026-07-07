(ANSA) - MILANO, 07 LUG - Salgono per la prima volta sopra il 50% le scorte di gas in Europa da gennaio. Secondo i dati di Gas Infrastructure Europe (Gie) il metano ha raggiunto il 50,36% della capacità di stoccaggio a 569,36 TWh, pari a poco più del 16% del consumo medio annuo di 3.519 TWh. Come da diversi mesi a questa parte tra i singoli paesi primeggia l'Italia, con il 68,77% di stoccaggi a 139,9 TWh, corrispondenti a circa il 20% dei 677 TWh di consumo medio annuo. Segue la Germania, prima per capacità di stoccaggi, ma ferma al 42,88% a 105,82 TWh, pari all'11,7% del consumo medio annuo di 903,9 TWh. In Europa la capacità massima di stoccaggio è di 1.130,51 TWh, in Germania di 246,79 TWh e in Italia di 203,42 TWh. Seguono i Paesi Bassi con 143,79 TWh di capacità tecnica e la Francia con 123,87 TWh.

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