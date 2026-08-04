(ANSA) - ROMA, 04 AGO - "I grandi eventi rappresentano un'opportunità straordinaria per dimostrare che innovazione, qualità dell'esperienza di consumo e sostenibilità possono procedere insieme", evidenzia l'industriale del packaging Antonio D'Amato, presidente e ceo di Seda e past president di Confindustria: Seda International Packaging Group - comunica l'azienda - è enviromental partner del Jova Summer Party 2026, "contribuendo a trasformare il tour in un grande laboratorio di sostenibilità ed economia circolare applicata agli eventi live".

È stata inoltre consolidata la collaborazione tra Seda Packaging e Comieco, anch'esso environmental partner del Jova Summer Party. Durante le tappe del tour - viene spiegato - saranno allestiti punti di raccolta differenziata organizzati insieme agli altri consorzi di filiera e attività di comunicazione per garantire che bicchieri e contenitori alimentari prodotti da Seda e altri imballaggi in carta e cartone correttamente differenziati siano avviati a riciclo attraverso i Comuni convenzionati e gli impianti di gestione dei rifiuti della sua rete. La "novità simbolo" del Jova Summer Party 2026 rispetto all'edizione precedente sono, tra le soluzioni sviluppate da Seda, i bicchieri in carta per la birra.

"L'Italia è oggi tra i Paesi europei più avanzati nel riciclo della carta e degli imballaggi e rappresenta un esempio di come rispetto per l'ambiente, industria e competitività possano rafforzarsi reciprocamente - sottolinea ancora Antonio D'Amato -. L'economia circolare non è soltanto una risposta alle sfide della transizione ecologica, ma è un modello di sviluppo capace di creare innovazione, occupazione e valore lungo l'intera filiera produttiva".

"L'educazione e la sensibilizzazione - aggiunge il cavaliere del lavoro - sono una chiave fondamentale per accrescere la qualità e la quantità della raccolta differenziata a casa. È questa la strada per coniugare sostenibilità ambientale, protezione della salute dei consumatori e competitività. Negli ultimi 30 anni l'Europa ha sviluppato un modello di economia circolare che non ha pari nel mondo, e l'Italia è la prima in Europa. Dobbiamo esserne orgogliosi e lavorare per esportare questo modello altrove a tutela del pianeta". (ANSA).



