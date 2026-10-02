(ANSA) - ROMA, 02 OTT - È stato pubblicato il 30 settembre in Gazzetta Ufficiale il decreto che istituisce 6 Sic (Siti di Importanza Comunitaria) e 2 Zps (Zone di Protezione Speciale) in alto mare, ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli. Si tratta di otto siti oltre il limite delle acque territoriali italiane, ma all'interno della Zona di Protezione Ecologica dichiarata dall'Italia.

I nuovi siti Natura 2000, introdotti con decreto 269 del 1/o settembre 2026, sono: Banco di Santa Lucia (al largo di Livorno), Complesso dei monti sottomarini Ulisse-Doria-Janua (Mar Ligure-Tirreno settentrionale), Parte Nord del monte sottomarino delle Baronie (costa orientale della Sardegna), Complesso dei monti sottomarini Sisifo-Tiro-Enarete (costa nord della Sicilia), Dorsale sottomarina di Paola (costa occidentale della Calabria), Tirreno centrale per tutela di Caretta caretta (fra Sardegna, Campania e Sicilia), Mare Sinis Iglesiente (Costa occidentale della Sardegna) e Mare Nurra (Costa nord-occidentale della Sardegna).

Grazie all'istituzione di questi nuovi siti della Rete Natura 2000, la superficie protetta nella Zona di Protezione Ecologica (Zpe) italiana raggiunge il target europeo con il 31%.

"Questi nuovi siti - spiega il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto - arricchiscono il nostro patrimonio di biodiversità e rafforzano in modo concreto l'azione di tutela dell'alto mare, avvicinando l'Italia verso l'obiettivo del 30% di aree protette entro il 2030 previsto dalla Strategia Europea per la Biodiversità".

I siti sono stati istituiti per la conservazione della tartaruga marina, degli uccelli marini e di habitat profondi caratterizzati dalla presenza di coralligeno ed emissioni gassose. (ANSA).



