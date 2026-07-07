(ANSA) - LONDRA, 07 LUG - Il colosso petrolifero britannico Shell ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo del valore di circa un miliardo di dollari per la cessione delle sue attività commerciali in Sudafrica all'Adnoc di Abu Dhabi, compagnia statale degli Emirati Arabi Uniti.

Gli asset in questione includono una rete di circa 580 stazioni di servizio a marchio Shell disseminate nel grande Paese africano. L'operazione rientra nella strategia del gruppo venditore di concentrare in questa fase le sue iniziative nei mercati mondiali considerati prioritari per il proprio business.

L'accordo prevede la finalizzazione della cessione totale della filiale Shell Downstream South Africa (Sdsa) ad Adnoc entro il 2027. Il brand Shell resterà comunque presente in Sudafrica nell'ambito dei contratti in licenza per lo sfruttamento locale di giacimenti d'idrocarburi. La società acquirente continuerà inoltre a vendere nelle stazioni acquistate carburanti e lubrificanti Shell. Adnoc ha da parte sua salutato l'intesa come "un passo importante" verso l'obiettivo dichiarato di diventare sempre più "un player globale" nel settore del petrolio e del gas.

In parallelo a questo annuncio, Shell ha reso noto un aggiornamento sul calo della sua produzione di gas, prevista nel secondo trimestre del 2026 fra 620 e 650.000 barili equivalenti al greggio, contro i 909.000 del primo trimestre: sull'onda anche dei contraccolpi del conflitto in Medio Oriente e degli effetti dell'attacco dei mesi scorsi di Usa e Israele all'Iran.

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