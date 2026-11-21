(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Durante il Black Friday 45 milioni di pacchi viaggeranno in Italia pari a 60mila tonnellate di Co2 rilasciate in atmosfera, producendo circa 100mila tonnellate di rifiuti in carta e cartone, con un impatto ambientale non indifferente. Lo afferma la Società italiana di medicina ambientale (Sima), che come ogni anno ricorda gli effetti della settimana di sconti in termini di inquinamento atmosferico.

"Se si analizzano solo gli acquisti online, si stima che i pacchi ordinati dagli italiani nella settimana di sconti produrranno complessivamente circa 60mila tonnellate di Co2, considerate tutte le fasi dalla spedizione alla consegna fisica nelle case", spiega il presidente Alessandro Miani. A questi numeri "occorre poi aggiungere l'inquinamento prodotto da chi si sposta utilizzando la propria automobile per recarsi presso centri commerciali e punti vendita e fare acquisti nei negozi fisici, incrementando così le emissioni inquinanti come ossidi di azoto e poveri fini rilasciate in atmosfera".

A crescere sensibilmente sono anche i rifiuti da imballaggio. Durante il Black Friday, l'aumento degli acquisti online e delle spedizioni determina un maggiore utilizzo di scatole, cartoni e materiali per il confezionamento, che daranno vita a circa 100mila tonnellate di rifiuti in carta e cartone da smaltire.

"I cittadini possono fare la propria parte e ridurre l'impatto della settimana di sconti sull'ambiente - prosegue Miani -. Il modo più efficace per rendere sostenibile il Black Friday è ridurre il consumo superfluo, considerato che ogni acquisto ha un impatto ambientale che non si limita al momento della consegna, ma comprende l'estrazione delle materie prime, la produzione, il trasporto, l'utilizzo e lo smaltimento del prodotto". (ANSA).



