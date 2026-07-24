(ANSA) - ROMA, 24 LUG - Enel, Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto, lo scorso 20 luglio, un accordo che definisce un modello condiviso per accompagnare l'evoluzione tecnologica, tutelare l'occupabilità di lungo periodo e governare gli effetti dell'IA sul lavoro. Ne dà notizia un comunicato congiunto dei sindacati nel quale si sottolinea che l'intesa "pone al centro la persona e affronta una delle trasformazioni più rilevanti del mondo produttivo, individuando strumenti concreti per coniugare innovazione, sviluppo delle competenze, sicurezza e diritti delle lavoratrici e dei lavoratori. L'accordo si fonda infatti sul principio che il progresso tecnologico deve essere governato attraverso il dialogo sociale e la partecipazione, affinché l'IA diventi una leva di crescita professionale e miglioramento delle condizioni di lavoro".

Nel merito, i punti rilevanti dell'intesa riguardano: il rafforzamento del ruolo delle organizzazioni sindacali con l'informazione preventiva e confronto sui progetti di IA, l'innovazione tecnologica e centralità della persona, la formazione e sviluppo delle competenze, il confronto sull'impatto sull'occupazione e sulle professionalità; il ruolo della sicurezza, prevenzione e protezione dei dati; la tutela dei diritti e trasparenza nelle decisioni; il riconoscimento e valorizzazione del contributo dei lavoratori all'innovazione, Istituzione di un Comitato bilaterale dedicato all'evoluzione tecnologica e all'Intelligenza Artificiale che fungerà da sede stabile di confronto, informazione preventiva e valutazione degli impatti organizzativi, professionali e di sicurezza, garantendo monitoraggio costante. (ANSA).



