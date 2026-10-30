(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il 30 ottobre 1941 nasceva la Società Nazionale Metanodotti, Snam, che in 85 anni di storia ha accompagnato lo sviluppo industriale del Paese e oggi ne garantisce competitività e sicurezza. L'azienda celebra oggi, all'Auditorium della musica di Roma, l'85/o anniversario del proprio servizio all'Italia alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dei ministri dello Sport Andrea Abodi, dell'Interno Matteo Piantedosi, dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin e degli Esteri Antonio Tajani e di numerosi rappresentanti di istituzioni e aziende.

L'anniversario, spiega la società, ha costituito l'occasione per ripercorrere una storia che è strettamente intrecciata a quella economica e industriale dell'Italia, fatta di infrastrutture, competenze e grandi progetti al servizio del Paese.

"Snam ha ideato, progettato e realizzato la progressiva metanizzazione dell'Italia, nel solco della guida e delle intuizioni di Enrico Mattei, che ne è stato presidente dal 1949 fino alla scomparsa nel 1962 - spiega la società - Lo sviluppo dei giacimenti di metano della Pianura Padana e la realizzazione della rete dei primi metanodotti contribuirono a porre le basi del boom economico italiano, e l'estensione dell'infrastruttura su scala nazionale fece del gas anche una leva per lo sviluppo del Mezzogiorno".

Oggi Snam "opera lungo le diverse componenti del sistema gas, dal trasporto allo stoccaggio fino alla rigassificazione. La rete supera i 38mila chilometri in Italia e all'estero e gli investimenti più recenti, dai nuovi rigassificatori alla Linea Adriatica, dal progetto di cattura e stoccaggio della CO2 di Ravenna al costante consolidamento degli stoccaggi, oggi pieni per oltre il 90% in vista della stagione invernale, proseguono nella direzione di una maggiore sicurezza e flessibilità del sistema". (ANSA).



