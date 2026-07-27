(ANSA) - MILANO, 27 LUG - Nello scorso inverno i siti di stoccaggio italiani hanno svolto un "ruolo centrale nel bilanciamento del sistema energetico" nazionale. Lo si legge su Polaris, il nuovo bollettino mensile di Snam. I volumi immagazzinati nei depositi italiani, che sono pari a quasi il 74% a 150,48 TWh allo scorso 26 luglio, hanno contribuito lo scorso inverno ad "attenuare potenziali tensioni sul lato dell'offerta - spiega Snam - mitigando l'impatto della volatilità dei mercati globali, che proprio in inverno tende ad accentuarsi". Tra l'ottobre del 2025 e il marzo del 2026, i siti italiani, con la loro capacità complessiva di 19 miliardi di metri cubi, ne hanno erogati 9,5 coprendo il 23% della domanda gas.

Snam sottolinea che gli stoccaggi sono un "elemento imprescindibile della sicurezza energetica" e hanno confermato la propria funzione di" stabilizzazione del sistema", contribuendo a soddisfare la domanda e ad "assorbirne velocemente le variazioni, specialmente durante le giornate più fredde registrate al rientro dalle festività a gennaio, quando i picchi di consumo sono stati fra i più alti degli ultimi 5 anni". (ANSA).



