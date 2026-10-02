(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Via libera alla nomina dei nuovi vertici di Sogin. L'assemblea degli azionisti della società interamente controllata dal Mef ha rinnovato il consiglio per il triennio 2026 - 2028, ovvero fino all'approvazione del bilancio che si chiuderà al 31 dicembre 2028.

E' stato nominato presidente Stefano Grassi e consiglieri Barbara Bortolussi, Lodovico Mazzolin, Sara Scavone e Jacopo Vignati. Designato Lodovico Mazzolin come amministratore delegato.

Sogin è la società pubblica specializzata nel settore nucleare che si occupa dello smantellamento (decommissioning) degli impianti nucleari italiani e della gestione dei rifiuti radioattivi, compresi quelli prodotti dalle attività industriali, di ricerca e di medicina nucleare.

Nella stessa seduta, è stato nominato il Collegio Sindacale con Presidente Angela Affinito, Sindaci effettivi: Marco Fabio Capitanio e Giuseppe Munafò e Sindaci supplenti: Marco Canzanella e Luisa Foti. (ANSA).



