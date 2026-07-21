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(ANSA) - ROMA, 21 LUG - I prezzi dell'energia elettrica in Italia sono saliti dell'11% a giugno, a causa dell'uso massiccio dei condizionatori per il gran caldo. I prezzi si sono quindi attestati sugli 0,1325 euro al kilowattora, contro 0,1190 euro a maggio. Lo scrive il sito specializzato in energia Staffetta Quotidiana, nella sua rubrica Elettrometro, realizata insiema a Servizi per Utenze.
Per i prossimi tre mesi, l'Elettrometro prevede un ulteriore aumento dei prezzi del 15,4%. Per ritornare sotto i 10 centesimi al kilowattora, occorrerà aspettare la prossima primavera.
Staffetta Quotidiana consiglia per ora di non stipulare contratti di fornitura a prezzo fisso. (ANSA).