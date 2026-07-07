(ANSA) - RABAT, 07 LUG - Sotto effetto del vento di Chergui, il vento molto caldo, secco e polveroso che, in arrivo dal Sahara, investe di frequente le coste atlantiche del Marocco, le previsioni meteo restano bollenti fino a domenica 12 luglio, con punte di calore fino a 48°. La Direzione meteo prevede temperature elevate, in particolare nelle regioni meridionali e sud-orientali, nelle pianure interne settentrionali e centrali, nella regione di Saïss, in provincia di Casablanca, a Oulmès tra Fes e Meknes, e nell'entroterra della regione di Souss, vicino Agadir.

Anche di notte le temperature saranno relativamente elevate nelle regioni interne e meridionali, con temperature minime comprese tra i 25 e i 32 gradi Celsius. Un lieve cambiamento sarà possibile a partire da giovedì e per tutto il fine settimana, per poi risalire gradualmente durante la settimana successiva. Venti moderati soffieranno nelle regioni meridionali e nell'Alto Atlante meridionale, con possibilità di tempeste di sabbia localizzate nelle zone desertiche. (ANSA).



