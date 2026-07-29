(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Sunprime, società del fotovoltaico con 320 Megawatt già in esercizio, ha acquisito da Starlight, società italiana per le rinnovabili di NextEnergy Group, 11 progetti fotovoltaici, per una potenza complessiva di circa 100 Mw. Tutti gli impianti sono già autorizzati e pronti per essere costruiti.

Per Sunprime, l'operazione rappresenta il primo tassello di un più ampio programma di acquisizioni, fino a 500 Mw entro giugno 2027, oltre a sistemi di accumulo. La fase costruttiva è già finanziata da un pool di istituti bancari per complessivi 507 milioni di euro. Gli 11 progetti, distribuiti sull'intero territorio nazionale, saranno portati avanti da Sunprime con il supporto di Starlight.

Con questa acquisizione, la piattaforma Sunprime raggiunge oltre 1.250 Mw solari distribuiti su più di 700 impianti e 1,4 Gw di sistemi di accumulo in avanzato stato di costruzione ed esercizio. (ANSA).



